Arda Kural, sektör değiştirdi

2000’li yılların sevilen oyuncusu Arda Kural, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi.

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galası, önceki akşam gerçekleşti. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan, şimdi de Dilber Ay'ın filminde rol alan Arda Kural ise uzun süre sonra görüntülendi.

"BU ARALAR YOĞUNUM"

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural, galada hayatıyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural, "Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum.

"SAVAŞI KAZANDIM"

Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum." dedi.