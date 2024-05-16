Arda Kural'dan aylar sonra paylaşım geldi

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Emret Komutanım dizisinde adını duyuran Arda Kura, uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti.
"Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan ünlü oyuncu Arda Kural, bu sürede ise oyunculuğa ara verdi.
Geçtiğimiz aylarda oyunculuğa ve eski formuna dönen Kural, yeni bir paylaşım yaptı.
Hayranlarını sevindirdi
15 kilo veren ve eski haline benzer bir görünüm sergileyerek adından söz ettiren Arda Kural yeni halini sosyal medya hesabından yayınladı.
Arda Kural'ı görenler "Toparlamış gibisiniz", "Abi ekranlara dön", "İyi görünüyorsunuz" yorumlarında bulundu.
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