Arda Turan, 3. kez baba oluyor "5 çocuk yapacağım" diyen Arda Turan'ın sosyetik eşi Aslıhan Doğan, 3. kez hamile..

ensonhaber.com

Arda Turan ve Aslıhan Doğan, altı yıl önce sade bir nikah töreniyle dünya evine girmişlerdi.

Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandırmışlardı.

3. bebek yolda

Turan çifti üçüncü kez anne-baba oluyor. Her verdiği röportajda "Kalabalık aile" sevdiğini söyleyen Aslıhan Turan’ın şimdilerde 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

Futbol kariyerini noktalayan Arda Turan, antrenörlük eğitimi alarak Eyüpspor’un başına geçti.