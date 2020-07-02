Arda Turan, doğum yapan eşini hastaneden çıkardı

İkinci kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Arda Turan, “Artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük.” dedi.

Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, ikinci çocuklarını kucağına aldı.

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan eşi Aslıhan Turan ile birlikte hastaneden çıkış yapan Arda Turan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“ÇİFT FORVETE DÖNDÜK”

Mutluluğu gözlerinden okunan ünlü futbolcu Arda Turan, “Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı, artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz.” diye konuştu.

“40’I ÇIKANA KADAR GÖSTERMEYECEĞİZ”

Oğluna Asil Aslan ismini veren Turan, 40’ı çıkmadan yüzünü göstermeyeceğini belirterek, “Bundan sonra Hamza'da olduğu gibi Asil'de de göstermeme saklama gibi şeyler yok ama 40'ı çıkana kadar göstermeyeceğiz. Nazardan çekindiğimiz için. Onun dışında hep buralardayız görüşürüz.” şeklinde konuştu.

HAMZA ARDA KARDEŞİ İLE TANIŞTI

Hamza Arda'nın kardeşi ile tanıştığını söyleyen Arda Turan, “Gördü, ilk gün geldi. Güzel bir tanışma yaptık. Kardeşinden sana hediye falan var dedik, hoşuna gidecek ufak tefek bir şey aldık ona. Şimdi eve gidince bakacağız. Artık her şey çok ilerledi. Vatanına milletine hayırlı evlat olsunlar.” dedi.

“KİLOLU DOĞDU”

Aslıhan Doğan Turan ise “Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım, çok özel ve çok güzel bir duygu.” dedi.

Sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini belirten Aslıhan Doğan, “Çok şükür her şey yolunda, 3 kilo 200 gram doğdu. 52 santimetre de boy. Ağabeyinden biraz daha boylu ve kilolu çıktı.” dedi.

“SONRADAN BABAYA BENZİYORLAR”

Asil Aslan’ın kendisine benzediğini aktaran Aslıhan Doğan Turan, “Sonradan babaya dönüyorlar, Hamza öyle oldu. Asil bana benziyor şimdi ama bakacağız.” dedi.