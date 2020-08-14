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- Arda Turan ile Berkay aynı otelde
Arda Turan ile Berkay aynı otelde
Mahkemelik olan şarkıcı Berkay ve Arda Turan, tatil için aynı oteli tercih etti.
- Haber Merkezi
- 14.08.2020 - 09:28
Galatasaray’a transferiyle konuşulan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte 2 haftadır tatilde.
Teknesini D-Maris’in iskelesine demirleyen Turan, bir sürprizle karşılaştı. Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı.
OTEL ARDA VE BERKAY MESAİSİ
D-Maris çalışanları, her sabah spor yapmak için otelin spor salonuna giden Arda Turan ile Berkay’ın karşılaşmasını önlemek için yoğun mesai harcadı.