Arda Turan ile Berkay aynı otelde

Mahkemelik olan şarkıcı Berkay ve Arda Turan, tatil için aynı oteli tercih etti.

Galatasaray’a transferiyle konuşulan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte 2 haftadır tatilde.

Teknesini D-Maris’in iskelesine demirleyen Turan, bir sürprizle karşılaştı. Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı.

OTEL ARDA VE BERKAY MESAİSİ

D-Maris çalışanları, her sabah spor yapmak için otelin spor salonuna giden Arda Turan ile Berkay’ın karşılaşmasını önlemek için yoğun mesai harcadı.