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    Arda Turan ile Berkay aynı otelde

    Mahkemelik olan şarkıcı Berkay ve Arda Turan, tatil için aynı oteli tercih etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 09:28
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    Arda Turan ile Berkay aynı otelde

    Galatasaray’a transferiyle konuşulan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan ve iki çocuğuyla birlikte 2 haftadır tatilde.

    Teknesini D-Maris’in iskelesine demirleyen Turan, bir sürprizle karşılaştı. Otelin konukları arasında mahkemelik olduğu Berkay ve ailesi de vardı.

    OTEL ARDA VE BERKAY MESAİSİ

    D-Maris çalışanları, her sabah spor yapmak için otelin spor salonuna giden Arda Turan ile Berkay’ın karşılaşmasını önlemek için yoğun mesai harcadı.

    Arda Turan ile Berkay aynı otelde #1

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