Arda Turan, oğlunun doğum gününü kutladı

Futbolcu Arda Turan, oğlu Hamza Arda'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Galatasaraylı ünlü futbolcu Arda Turan en büyük oğlu Hamza Arda'nın doğum gününü sosyal medyadan kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN OĞLUM"

Oğlu ile birlikte çekilen karelerini yayınlayan Arda Turan, gönderisine şu notu düştü:

"Oğlum... Sen; benim ve annenin en büyük hayallerimizin kahramanısın... İyi ki doğdun, iyi ki varsın... Bana Lalipli'yi verdiğin için sonsuz teşekkürler sevgilim."

Aslıhan Doğan Turan ise bu kareyi takipçileriyle paylaştı. Turan'ın gönderisini yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"

Doğum sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aslıhan Doğan, "Yaşadığım duygular tarif edilemez benim için. İkinci kez bu duyguyu yaşadım. Çok özel ve çok güzel bir duygu" diye konuşmuştu.

"ÇİFT FORVETE DÖNDÜK"

İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan ise şunları söylemişti:



"Çok mutluyum, Aslıhan'a teşekkür ettim ama sizlerin aracılığıyla da teşekkür etmiş olayım. Bana tarif edilmez duygular yaşattı. Artık 4 kişilik bir aileyiz. Çift forvete döndük. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz, bugün de yanımızda oldunuz."