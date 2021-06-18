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    Arda Turan ve Yılmaz Erdoğan sahaya çıktı

    Arda Turan, ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın Muğla Köyceğiz'de bulunan çiftlik evinde maça çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 10:01
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    Arda Turan ve Yılmaz Erdoğan sahaya çıktı

    Milli futbolcu Arda Turan,  usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın Köyceğiz’deki çiftliğine misafir oldu. Turan, Türkiye’nin Euro 2020’de Galler ile maçının olduğu gün Erdoğan'la çiftlikte maç yaptı.

    "SEN BİZE DİRİ LAZIMSIN"

    Erdoğan’dan forvette kalmasını isteyen Turan, ünlü oyuncuya “Hocam enerjini ileri geri yaparak harcama, sen bize ileride diri lazımsın.” diyerek takıldı.

    Turan, maç sırasında verdiği ara paslarla Rodin’i de bir gol makinesine dönüştürdü. Ekip, heyecanlı karşılaşma sonrası Yılmaz Erdoğan’ın evinde milli maçı izledi.

    Arda Turan ve Yılmaz Erdoğan sahaya çıktı #1Arda Turan ve Yılmaz Erdoğan sahaya çıktı #2

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