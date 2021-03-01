Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a: Gelin gibi gelin

Arda Turan, Galatasaray-BB Erzurumspor maçından sonra gül alarak, annesinin evinde kendisini bekleyen eşi Aslıhan Doğan Turan'ın evlilik yıldönümünü kutladı.

2018 'de nikah masasına oturan sosyetik güzel Aslıhan Doğan ile Arda Turan aynı yıl ilk çocukları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

"Artık 4 kişilik bir aileyiz, çift forvete döndük" diyen Arda Turan, eşi ile üçüncü evlilik yıl dönümünü kutladı.

GÜL ALIP ANNESİNE GİTTİ

Turan, oynadığı Galatasaray-BB Erzurumspor maçından sonra annesinin evinde kendisini bekleyen eşine gül aldı. Turan, eşi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

"KAYINVALİDESİNDE EVLİLİK YILDÖNÜMÜ"

Ünlü futbolcunun, "Kayınvalidesinde evlilik yıldönümü kutlayan gelin gibi gelin..." notunu düştüğü gönderi kısa sürede takipçilerinden oldukça ilgi gördü.