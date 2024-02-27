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Arda Turan'dan eşi Aslına Doğan'a romantik kutlama:

Arda Turan'dan eşi Aslına Doğan'a romantik kutlama: Aslıhan Doğan Turan ile Arda Turan evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı. Futbol dünyasının ünlü ismi, eşi için sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.