Arda Turan'dan eşi Aslına Doğan'a romantik kutlama:

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Başarılı futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturdu.
Mutlu bir evlilik süren çift, aynı yıl Hamza Arda Turan'ı, 2020 yılında ise Asıl Aslan Turan'ı kucağına aldı.
7 yıl bitti
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü çift, son olarak Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti evliliklerinde 7 yılı geride bıraktı.
Arda Turan sosyal medya hesabından 7. evlilik yıl dönümünü kutladı.
"Nice beraber yıllarımız olsun karıcım"
Turan, paylaştığı aile fotoğrafına "Nice beraber yıllarımız olsun karıcım" yazdı
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