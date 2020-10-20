Yıllar sonra yuvasına dönen Arda Turan, büyük oğlu Hamza'nın kardeşine 'Cim bom bom' demeyi öğrettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyetik güzel Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. Daha sonra Aslıhan Doğan Turan, ikinci çocukları Asil Aslan'ı dünyaya getirdi.

9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Instagram hesabından oğullarının videosunu paylaştı.

Arda Turan'ın oğlu Hamza'dan kardeşine tezahürat dersi VİDEO

GALATASARAY'I ETİKETLEDİ

2 yaşındaki Hamza Arda'nın 'Cim bom bom' tezahüratını, henüz 4 aylık olan kardeşi Asil Aslan'a söylediği anları takipçileriyle paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, paylaşıma Galatasaray Kulübü'nü de etiketledi.