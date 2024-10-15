Arda Turan'ın oğlu Hamza'nın doğum gününü pastası sosyal medyada gündem oldu

Haber Merkezi

Magazin dünyasının mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlülerden Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 2018 yılında evlenmişlerdi.

2 ÇOCUKLARI VAR

İlk oğulları Hamza Arda'yı evlendikleri yıl kucaklarına alan çift, 2020'de Asil Aslan'ın doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Büyük oğulları Hamza Arda'nın doğum gününü kutlayan ünlü çift, bu mutlu günlerini büyük bir organizasyonla kutlamayı tercih etti.

Aslıhan Doğan, oğlu Hamza için futbol temalı ve ışıklı büyük bir pasta yaptırdı. Hamza Arda Turan'ın devasa pastası kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.