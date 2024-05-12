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Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Aslıhan Doğan'la evli.
Hamza ve Asil adında iki oğlu olan Arda, Anneler Günü'nü unutmadı.
Her fırsatta eşinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Arda, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Eşine nazar boncuğu koydu
Eşinin ve annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Arda Turan, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımlarda Aslıhan Turan'a ayrı bir parantez açtı.
Eşinin stada geldiği ve kendisini desteklediği anlardan karelerini yayınlayan Arda, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekledi.
Turan'ın paylaşımlarına, "Allah bozmasın" yorumları geldi.
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