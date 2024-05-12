Arda Turan Anneler Günü'nde eşini unutmadı Anneler Günü'ne özel sosyal medyadan paylaşım yapan Arda Turan, eşi Aslıhan Turan'ın kendisini desteklediği anları es geçmedi.

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ensonhaber.com

Eyüpspor'un Teknik Direktörü Arda Turan, Aslıhan Doğan'la evli.

Hamza ve Asil adında iki oğlu olan Arda, Anneler Günü'nü unutmadı.

Her fırsatta eşinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Arda, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Eşine nazar boncuğu koydu

Eşinin ve annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Arda Turan, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımlarda Aslıhan Turan'a ayrı bir parantez açtı.

Eşinin stada geldiği ve kendisini desteklediği anlardan karelerini yayınlayan Arda, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekledi.

Turan'ın paylaşımlarına, "Allah bozmasın" yorumları geldi.