Ariana Grande boşandığı kocasına para ödeyecek ABD’li şarkıcı Ariana Grande, 2021 yılında Dalton Gomez ile dünyaevine girmişti. Eşinden boşanmak isteyen Ariana Grande'ye eski eşine 1,25 milyon dolar ödeme yapacak.

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Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, emlakçı Dalton Gomez ile mutlu birlikteliğini 2021 yılında nikahla taçlandırmıştı. Grande'nin Montecino’daki evinde sade bir törenle dünyaevine giren ünlü çiftin evliliğinden kötü haber geldi.

Bir süredir yüzüğünü takmamasıyla dikkatleri üzerine çeken Grande ile Gomez boşandı.

1,25 milyon dolar ödeme yapacak

Grammy ödüllü şarkıcının eski eşi Gomez'e 1,25 milyon dolar ödeme yapacağı bildirildi. Çift ayrıca Los Angeles’taki evleri satıldığında net gelirini de paylaşacak.

"7 Rings", "Thank U, Next" ve "Bang Bang" gibi şarkılarla tanınan Grammy ödüllü şarkıcının, şu sıralar Wicked’ın başrol oyuncusu Ethan Slater ile birlikte olduğu iddia ediliyor.