Arif Akpınar, hayatını kaybetti

Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, vefat etti.

MÜYAP Başkanı ve Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 36 yaşındaki şarkıcı Arif Akpınar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçen hafta rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan sanatçı Arif Akpınar’ın beyninde tümör tespit edilmişti.

"BİZİ BIRAKIP GİTTİ"

Twitter hesabından acı haberi duyuran yapımcı Bülent Seyhan, “Arif Akpınar çok sevdiğim sevgili sanatçım bu genç yaşta bizi bırakıp gittin, ışıklar yoldaşın olsun.” dedi.

‘Kilit’ şarkısıyla ünlenen Arif Akpınar’ın cenazesi, cuma günü Mersin Silifke’de toprağa verilecek.