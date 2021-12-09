Arif Şentürk, Kenan İmirzalıoğlu’nun gafı karşısında sessizliğini bozdu.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, Arif Şentürk’le alakalı, "Yıllar önce rahmetli oldu." diye gaf yaptı.

İmirzalıoğlu'nun kendisinden "Rahmetli" diye bahsetmesiyle şaşkına dönen Şentürk, açıklama yaptı.

"KÖTÜ OLDUM"

Şentürk, sabaha kadar telefonunun susmadığını ve kendisinden 'öldü' diye bahsedilince sıkıntıdan sabaha kadar uyuyamadığını söyledi. Başına gelenlerden bahseden Arif Şentürk, şunları söyledi: "Akşam böyle uzanmıştım, izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan, 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum.

Sabaha kadar telefonum çaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları da gördüm. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. Bana getirilen metin buydu dedi. Sana karşı mahcup oldum dedi."

Arif Şentürk: Kenan İmirzalıoğlu özür diledi VİDEO





