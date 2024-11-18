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Haber Merkezi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatı, hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmayı sürdürüyor.

Birçok kez Icardi'yi aldatan Wanda Nara, daha önce sarmaş dolaş görüntülerinin çıktığı Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı.

Bunun üzerine harekete geçen Icardi, Wanda'dan boşanarak çocuklarıyla birlikte İstanbul'a dönmek istiyor.

ARJANTİN BASINI BİR DEĞERLENDİRME YAPTI

Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi, mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak. İkilinin sahip oldukları servet, Arjantin basını tarafından değerlendirildi.

ICARDI'NİN SERVETİ

- 3 milyon euro Sampdoria'da oynadığı dönemden kalan kazanç.



- 30 milyon euro Inter'de oynadığı dönemden kalan kazanç.



- 20 milyon euro PSG'ye transferden elde edilen kazanç.



- Üç malikaneleri var: İtalya'da, Arjantin'de ve Paris'te ve bunların değeri 10 milyon euro.



- 1 milyon euro civarında üç lüks araçları bulunuyor.



- Icardi'nin Galatasaray'dan kazandığı yıllık 10 milyon euroya yakın maaşı.

WANDA YARISINI İSTİYOR

İkilinin bugüne kadar olan toplam varlıklarının yaklaşık 77 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Wanda'nın, Icardi'den ayrılmak için en az 38.5 milyon euro istediği belirtiliyor.