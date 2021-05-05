Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu

Arka Sokaklar dizisinin genç yıldızı Boğaç Aksoy, haberi sosyal medyadan açıkladı.

Uzun yıllardır ekranda olan Arka Sokaklar dizisi, başarısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Dizi, koronavirüs döneminde de devam ediyor.

Virüs tedbirlerinin özenle işlendiği dizinin oyuncu kadrosu da oldukça kaliteli.

Kadroda yer alan genç oyunculardan Volkan karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, uzun süredir ekranda yer almıyordu.

Oyuncu, nedenini sosyal medya hesabından açıkladı.

"DÖNEMEZSEM AFFEDİN"

35 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Sevgili dostlarım ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki, lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım. Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönemezsem de affedin."



