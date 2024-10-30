Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh anne acısı! Son sözleri yürek burktu

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Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri olarak sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un annesi Neriman Çoruh 82 yaşında vefat etti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh, dün Üsküdar Bülbülderesi Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı.

YAKIN DOSTLARI YANINDAYDI

Bu zor gününde ünlü oyuncuyu yeniden kadrosuna döndüğü Arka Sokaklar ile yakında yeni 7. filmi vizyona girecek Çakallarla Dans film ekibi ve Ozan Güven başta olmak üzere çok sayıda oyuncu dostu yalnız bırakmadı.

Şevket Çoruh annesinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu yayınladı ve “Yüzbaşı Neriman… Seloya selam söyle” mesajını paylaştı.