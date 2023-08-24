Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den samimi açıklamalar Ekranların en uzun soluklu projesi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Rıza Baba karakteriyle büyük beğeni toplayan Zafer Ergin, dizisi hakkında konuştu.

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi olan Arka Sokaklar'ın yeni sezon fragmanı yayınladı. Dizi 18’inci sezonu ile ekrana gelecek.

Yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izlenen dizinin Rıza Baba’sı Zafer Ergin, Magazin D’ye çok samimi açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon ile ilgili olarak çok heyecanlı olduğunu dile getiren Ergin şunları söyledi:

"18’inci senedeyiz"

"Şu an çok heyecanlıyız. 16 sene 17 sene derken 18’inci senedeyiz. Başladığımızda seyircilerimiz de küçüktü biz de küçüktük. Çok keyifli bir 16 sene geçirdik, 17’nci senede istirahat ettik 18’inde daha büyük başarılarla seyircimizle buluşacağız inşallah.

"18 sene uzun bir zaman"

Herkes elinden geleni yapıyor. Çok güzel bir senaryo, çok güzel bir yönetim, çok saf ve temiz çalışmalar. Bizim bir de reddedilmeyecek ve terk edilmeyecek bir seyirci kitlemiz var. 18 sene uzun bir zaman. Başladığımızda 10 yaşında olan çocuklar şimdi 28 yaşında… Askerliğini bitirmiş belki evlenmiş olabilirler. Onun için böyle bir çaba içinde böyle bir güzellik içinde bulunmak baya keyif veriyor. Büyük emekler, büyük çabalar ve büyük çalışmalar sonucu biz bugünlere geldik"