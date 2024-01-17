''Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım'' diyen Melisa Döngel, tartışma yaratan sözleriyle ilgili konuştu Ünlü oyuncu Melisa Döngel, katıldığı programda söylediği cümlelerin yanlış algılandığını belirtti.

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Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isimlerden oyuncu Melisa Döngel, Eser Yenenler’in programında “Arkadaşının sevgilisiyle aşk yaşar mısın?” sorusuna “Yapmamaya çalışırım. Etkilendiysek ne yapalım artık, geçmiş olsun.” diye yanıt vermişti.

Bu açıklamasıyla uzun süre konuşulan Döngel, konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

“Ölümlü dünya"

Yanlış anlaşıldığını söyleyen Döngel, “Ölümlü dünya sonuçta, her şey yaşanabilir. O nedenle hemen ‘hayır’ demek istemedim. ‘Yapmamak için özen gösteririm’ deyip konuyu kapattım. Sadece makara yapmak istemiştim.” diye konuştu.

"Başıma geldi, yenisini buldum!”

Ünlü oyuncu, “Başınıza aynı durum gelseydi ne yapardınız?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Geldi. Herkesin başına gelebilecek şeyler bunlar. Yapabilecek bir şey yok. Ne yapabilirim, yenisini buldum!”