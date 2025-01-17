Arkadaşları sürpriz kutlama yaptı! Usta oyuncu Selda Alkor 82 oldu

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Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan Selda Alkor, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşları ile bir mekanda yeni yaşını kutladı.

82. yaşına giren Alkor, “Çok mutlu oldum böyle büyük bir sürpriz karşısında. Çok hoşuma gitti, duygulandım.” diye konuştu.

BEL FITIĞI VAR

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığını söyleyen Alkor, “Bel fıtığım çıktı. Ondan dolayı ayağım aksıyor. Fizyoterapistler geliyor, fizyoterapi yapıyorum. Çok oturup kalkınca hafif aksama oluyor.” dedi.

"BENİM ARKADAŞLARIM KALMADI"

Sanat camiasındaki vefasızlık Selda Alkor’a soruldu. Ömrünü oyunculuğa adayan Selda Alkor, “Oyuncu dostlarınız ya da genç oyuncular sizi hiç arıyor mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Benim bütün arkadaşlarım ne yazık ki yoklar. Bir Ediz (Hun) kaldı. Tamer hasta zaten böbreklerinden. Onun dışında kimse kalmadı ki. Kimse aramıyor ama ben hak veriyorum. İnsanlar gençken bu camianın içindeyse birtakım mecburiyetleri oluyor. Koştur Allah koştur gidiyorlar. Yaşayabilmek için bazı şeyler gerekli, onlar işindeler. Herkesin kendine göre problemleri var. Bunun için onlara hiçbir zaman kırılmadım. Gördükleri zaman gereken sevgi ve saygıyı zaten gösteriyorlar. Çok önemli bir şey olunca arıyorlar. Özcan (Deniz) mesela eşim ameliyat olmuştu hemen hastaneye koştu geldi. Ben hasta oldum yine geldi. Daha ne beklersiniz ki”