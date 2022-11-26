Kanser ile mücadele süreci başlayan Çağlayan, gözleri yaşlı bir şekilde, kanserden korkmadığını ancak acı çekmek istemediğini söyledi.

Ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, son olarak 'Gör Beni serisi ile YouTube atıldı.

Yaptığı programlarla gündem olan Çağlayan, aktif kullandığı İnstagram hesabı üzerinden kendisi ile ilgili üzücü bir haber paylaştı.

Paylaşımında akciğerlerinde tespit edilen kitlenin kanser olduğunu açıklayan Çağlayan, sevenlerini hüzne boğdu.

Geçtiğimiz haftalarda vefat eden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı kanalına konuk alan Çağlayan, burada duygusal cümleler sarf etti.

"Vefat haberini okuduğumda bende bir şey bulunmamış gibi hissettim"

Armağan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu. Vefat haberini okuduğumda, sanki bende o gün bir şey bulunmamış gibi hissettim. Çok acayip bir duygu.

Armağan Çağlayan hastalığı hakkında konuştu VİDEO



"Acı çekmek istemiyorum"

Ben de Billur hanım gibi chek-up'a gittim ve chek-upta çıktı. Şimdi mesela korkuyor muyum? Hayır! Bir tek şeyden korkuyorum. Acı çekmek istemiyorum. Belki Billur da öyle düşündü. Ama tam olarak ne öyle diyorlar, ne de böyle diyorlar..." ifadelerini kullandı.