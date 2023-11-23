Armağan Çağlayan Müge Anlı'ya tepki gösterdi: "Delirmiş" Armağan Çağlayan'dan Müge Anlı'nın programda sarf ettiği sözleri duyunca sosyal medyadan tepki gösterdi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün geçmiyor ki ilginç anlar yaşanmasın.

Programı takip eden Armağan Çağlayan, son olarak izlediği yayında Müge Anlı'nın sözlerine tepki gösterdi.

"Öldürmek için fırsat kollarım"

Müge Anlı yaşanan bir olaya dair "Öldürmek için fırsat kollarım" deyince Armağan Çağlayan sinirlendi.

Armağan Çağlayan Müge Anlı'yla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Armağan Çağlayan izlediği yayından sonra; "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" dedi.

Olayı anlattı

Ne olduğunu soran takipçilerine yanıt da veren Çağlayan yaşananları şöyle anlattı:"Bir kadın bir adamla evlenmiş. Nikah istememiş. Sonra adam kuma getirmiş üzerine. Müge Anlı kadına diyor ki 'ben olsam o kadını öldürürüm. Öldürmek için fırsat kollarım' sen nasıl kıskanmıyorsun? Dedi yayında!"