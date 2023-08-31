Armağan Çağlayan okul çantası fiyatlarına şaşırdı Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Armağan Çağlayan son olarak okul çantası fiyatları hakkında yorum yaptı.

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YouTube'dan yaptığı programla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, paylaşımlarla da sık sık gündem oluyor.

En son okul çantası fiyatları hakkında yorum yapan Çağlayan, satıcının en ucuz deyip gösterdiği çantanın 1750 TL olmasına isyan etti.

"Okul çantası 1750 TL"

Twitter hesabından paylaşım yapan ünlü isim, "Okul çantası gördüm. 1750 TL. O ne be? Satıcıya sordum, en ucuzu dedi! Çocuğu olana kolaylıklar vallahi…" dedi.

"Nutkum tutuldu"

Çağlayan, daha önce Twitter hesabından sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına isyan ederek "Nutkum tutuldu." ifadelerini kullanmıştı.