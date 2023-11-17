Arnold Schwarzenegger: Filistin devleti kurulmalı Filistinlilerin yaşama hakkını savunan Schwarzenegger, "İki devletli çözümün olması gerektiğini kabul etmeliyiz" dedi.

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AA & Ensonhaber

"Terminatör" lakaplı Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin konuştu.

Schwarzenegger, dünya çapında birçok ünlü isim gibi, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını savunuyor.

Sözleri yeniden gündem olan eski Kaliforniya Valisi, İsrail'in "sebepsiz yere" saldırıya uğradığını söyledi.

İki devletli çözümü savundu

Saldırılarda "masum insanların öldürüldüğünü" söyleyen Schwarzenegger, diğer taraftan Filistin'e desteğini dile getirdi.

Birleşik Krallık merkezli televizyon kanalı Channel 4'a demeç veren Schwarzenegger, "Aynı zamanda iki devletli çözümün olması gerektiğini de kabul etmeliyiz." dedi.

"Filistinlilerin, kendi ülkelerine sahip olma hakları var"

"Filistinlilerin yaşama hakkı var." diyen 76 yaşındaki ünlü isim, "Filistinlilerin, kendi ülkelerine sahip olma hakları var." ifadesini kullandı.

"Sonunda sevgi kazanır"

Arnold Schwarzenegger, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Nefret asla kazanamaz, sonunda sevgi her zaman kazanır." demişti.

Amerikalı aktör, her zaman eşitliği savunmak zorunda hissettiğini söylemişti.

Öldürülen Filistinlilerin sayısı artıyor

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

Hastanelere tahliye baskısı

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu.

İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.