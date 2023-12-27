Artık kızıl olan Hande Erçel'den yeni kareler Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla 2023 yılına damga vuran ünlü oyuncu, 2024’e sayılı günler kala imaj yeniledi. Yeni haliyle herkesi şaşkına uğratan Erçel, yeni fotoğraflar yayınladı.

ensonhaber.com

Sosyetik çapkın Hakan Sabancı'yı uslandıran güzel Hande Erçel, 2024 yılına yeni imajıyla giriyor.

Erçel, kahverengi saçlarını kızıla boyatarak büyük bir değişikliğe imza attı.

Ünlü oyuncu, yeni imajıyla önceki gün bir markanın yılbaşı partisine katılmıştı. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, sosyal medyada gündem olmuştu.

“Beni çekmeyin"

Fotoğraflarının çekilmemesini isteyen ünlü oyuncu, muhabirlere “Beni çekmeyin, sizlere söz röportaj vereceğim.” diye ricada bulunmuştu.

Yeni halini çok beğenen Erçel, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Kızıl güzel, karelerine bal ve arı emojileri koydu. Güzel oyuncuyu takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

“Üfff”

Hande Erçel'in kızıla boyadığı saçlarıyla çekilen fotoğraflarına Elçin Sangu, yeni imajıyla kendisine benzetilen ünlü oyuncunun karesinin altına ateş emojisi koyarak “Üfff” diye yorum yaptı. Hande Erçel de oyuncu arkadaşının bu iltifatına “Senin kadar olamaz.” diye yanıt verdi.