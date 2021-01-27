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    Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin TL ödeyecek

    Çağla Şıkel, kendisiyle ilgili açıklamalar yapan Arto'ya açtığı davayı kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 10:41
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    Arto, Çağla Şıkel'e 10 bin TL ödeyecek

    Manken ve sunucu Çağla Şıkel, kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Arto’dan şikayetçi olmuştu.

    1 MİLYON TL'LİK DAVA

    Şıkel, 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmış ve  mahkemeden üç ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

    10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

    Tazminat davasının duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 10 bin TL manevi tazminatın davalı Arto’dan alınarak Çağla Şıkel’e ödenmesine karar verdi.

    Arto, Çağla Şıkel e 10 bin TL ödeyecek #1

    Arto, Çağla Şıkel e 10 bin TL ödeyecek #2

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