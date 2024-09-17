Arto'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti

Haber Merkezi
Geçtiğimiz yıllarda magazin sunucuğu yapan ve yaptığı yorumlarla dikkat çeken Arto, hayatını Miami'de sürdürüyordu.
MİAMİ'DEN GELDİ
Arto Dalga, babasının vefat haberiyle sarsıldı. 10 yıl önce annesini kaybeden şarkıcı, şimdi de babasını kaybetmenin acısını yaşadı.
"NURLAR İÇİNDE YAT"
Miami'den apar topar İstanbul'a gelen Arto, sosyal medya hesabından babasıyla olan fotoğrafını paylaşıp, "Babam şimdilik hoşça kal. Nurlar içinde yat" ifadelerini kullandı.
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