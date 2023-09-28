Arzu Alara bebeğin 40'ı uçtu! Sabancı yalısında mevlit okutuldu... Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin 40 gün önce dünyaya gelen kızları Arzu Alara bebek için, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında davet organize edildi. Davette bebek için mevlit okutuldu.

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Sosyetenin tanınan ailesi Sabancılar magazin gündeminin konuşulan isimlerinden.

Hacı Sabancı, sosyetik güzel Nazlı Sabancı ile dünyaevine girdi.

Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında görkemli bir düğünle evlenen ikili, günlerce konuşuldu.

Arzu Alara bebek dünyaya geldi

Bir diğer yandan çift, 2023’te bebeklerini kucaklarına aldı.

Bebek heyecanı yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı’nın adını verdi.

Arzu Alara bebeğin doğumu aileye yeni bir heyecan yaşattı.

Yalıda 40 gün mevlidi okutuldu

Bir diğer yandan Arzu-Ömer Sabancı yalısında bu kez de Arzu Alara bebek için mevlit okutuldu.

40 günlük olan bebek için yalıda bir davet organize edildi.

Arzu Sabancı, mevlitten paylaştığı fotoğraflara, “Arzu Alara’mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık” notunu düştü.

Bir diğer yandan babaanne Arzu Sabancı ve anne Nazlı Sabancı'nın pembe tonlarında tercih ettiği kıyafetler de dikkat çekti.