Arzu Oş: Koruyucu aile oldum

Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen oyuncu Arzu Oş, önceki gün AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Ekmek Teknesi dizisindeki Sonnur karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arzu Oş, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"ÖRNEK OLSUN"

3.5 yaşındaki bir çocuğa koruyucu aile olduğunu açıklayan Oş, “Koruyucu aile oldum. 3.5 yaşındaki erkek evladım için alışverişe çıktım. Sumru Yavrucuk’tan görmüştüm, çok etkilenmiştim. Örnek olması için de dile getirmek istedim” dedi.