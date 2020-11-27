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    Arzu Oş: Koruyucu aile oldum

    Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen oyuncu Arzu Oş, önceki gün AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 08:40
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    Arzu Oş: Koruyucu aile oldum

    Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Ekmek Teknesi dizisindeki Sonnur karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Arzu Oş, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

    "ÖRNEK OLSUN"

    3.5 yaşındaki bir çocuğa koruyucu aile olduğunu açıklayan Oş, “Koruyucu aile oldum. 3.5 yaşındaki erkek evladım için alışverişe çıktım. Sumru Yavrucuk’tan görmüştüm, çok etkilenmiştim. Örnek olması için de dile getirmek istedim” dedi.

    Arzu Oş: Koruyucu aile oldum #1

    Arzu Oş: Koruyucu aile oldum #2

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