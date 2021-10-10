Arzu Sabancı, Nazlı Kayı'nın gelinliğini beğenmedi

Hacı Sabancı ile dün akşam nikah masasına oturan Nazlı Kayı’nın gelinliği, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Gelinliği, kaynana Arzu Sabancı da beğenmedi.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, dünyaevine girdi.

Az sayıda davetlinin katıldığı nikahta, Nazlı Kayı’nın giydiği gelinlik sosyal medyanın diline düştü.

Çok sayıda kişi, gelinliği beğenmedi, “Arzu Sabancı, Nazlı Kayı’nın gelinliğinden sonra bir köşede sinir krizi geçiriyordur eminim… Ben bile geçirecektim” şeklinde eleştiriler yaptı.

“ESAS GELİNLİĞİ DÜĞÜNDE”

Arzu Sabancı da yapılan bu yorumlara sessiz kalmadı.

Instagram hesabından gelininin fotoğrafını paylaşan Sabancı, “Dün akşam nikahta Nazlı’cım zarif bir kuğu, güzel bir masal prensesi gibiydi. Esas gelinliği düğünde” diye yazdı.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Anne Sabancı, kısa bir süre sonra bu paylaşımını kaldırdı, aynı kareyi nazar boncuğu emojisi ile paylaştı.