Arzu Sabancı, İstanbul'daki turistlerden şikayetçi Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden olan Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından Nişantaşı ve Bebek'teki turist yoğunluğundan rahatsız olduğunu dile getirdi.

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Sosyal medyanın aktif sosyetelerinden cemiyet hayatının ünlü isimi Arzu Sabancı, Instagram'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yıllar önce Roma’da yaşayan İtalyan bir arkadaşının şehirdeki turist kalabalığından şikayet ettiğini ve kendisinin buna çok şaşırdığını dile getiren Sabancı, şimdi aynı durumu kendisinin yaşadığını söyledi. Sabancı, “Şimdi İstanbulumuz aynı durumda” diyerek Nişantaşı ve Bebek'teki turist kalabalığından şikayetçi oldu.

İşte Arzu Sabancı’nın paylaşımı:

"Roma’daki turist sayısından şikayet ediyordu"

"Yıllar önce İtalyan bir arkadaşım yaşadığı şehir Roma’daki turist sayısından şikayet ediyordu. Evimizin önü, sokaklar turist dolu, şehrimizi onlar işgal etti, bize yer kalmadı diyordu… Ben de içimden şımarıklık, turist velinimet ne güzel işte döviz bırakıyor demiştim.

"Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."

Şimdi İstanbulumuz aynı durumda… Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok gibi… Simsiyah kıyafetlilerle kaplı."