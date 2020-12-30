Arzu Sabancı, Nazlı Kayı'nın doğum günün kutladı

Arzu Sabancı, müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

İş insanı Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde nişanlandı.

Anne Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müstakbel gelini Zeynep Nazlı Kayı'nın yeni yaşını kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Birlikte çekilen karelerini paylaşan Sabancı, gönderisine, "Nazlıcığım tüm dileklerinin gerçek olduğu, sağlıklı, mutlu, çok güzel yılların olsun. Biz de hep yanında olalım inşallah. İyi ki doğdun... 30.12.20" notunu düştü.

Arzu Sabancı, geçtiğimiz cuma günü Kayı Ailesi'nin Bursa'daki evinde gerçekleşen nişan sonrası mutlu haberi bu kare ile duyurmuştu.

Sabancı, müstakbel gelini ve oğlunun baş harflerinin yer aldığı fotoğrafa, nazar boncuğu emojisi koymuştu.