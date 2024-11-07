Arzu Yanardağ, 20 yaş büyük sevgilisi Mehmet Esen ayrıldı!

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Başından iki evlilik Arzu Yanardağ, son dönemde özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Bir süredir kendisinden 20 yaş büyük ünlü oyuncu Mehmet Esen ile birlikte olan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde film galasında görüntülenmişti.

"EVLİLİK İNSAN DOĞASINA AYKIRI"

Evlilik ve ilişkiler hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Evlilik insan doğasına aykırı" demişti.

İlişkisinin çok mutlu olduğunu dile getiren Yanardağ'ın bu açıklamasının ardından Mehmet Esen ile ayrıldığı ortaya çıktı.

Ünlü çiftin ayrılık nedeninin bu sözleri olup olmadığı ise sosyal medyada merak edildi. Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.