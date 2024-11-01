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Daha önce iki evlilik yapan ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi.

Geçtiğimiz yıl film setinde evlilik teklifi alan Yanardağ, birkaç başarısız ilişki denemesinden sonra aşkı kendisi gibi oyuncu olan bir de 20 yaş büyük Mehmet Esen'de bulmuştu.

"DÜŞÜNMÜYORUM"

Bir film galasında ortaya çıkan Arzu Yanardağ özel hayatına dair soruları yanıtladı. Yanardağ, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Düşünmüyorum çünkü evlilik insan doğasına aykırı.' yanıtını verdi.