Arzum Onan, eski eşi Mehmet Aslantuğ ile ilgili açıklama yaptı Eski oyuncu Arzum Onan, ilk kez eski kocası kndisi gibi oyuncu Mehmet Aslantuğ hakkında konuştu.

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Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan Arzum Onan'la 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitiren ve boşanma sonrası yeni bir hayat kuran Mehmet Aslantuğ hem evliliğine dair hem de bekar hayatına dair yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti. Bu süreçte hiç konuşmayan Arzum Onan, ilk kez konuştu.

Arzum Onan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen ‘Kontrol sende cevabı gende’ projesinin elçisi oldu. Oyuncu, önceki gün Taksim'de düzenlenen etkinlikte erken teşhis ve farkındalığın önemine dikkat çekti

"Her şey güzel olacak"

Habercilerle bir araya gelen oyuncu, yeni hayatına alıştığını belirtti. Onan, “Şu dönem hiçbiri için kolay değil ama zaman her şey bizim için her şey güzel olacak. Alışıyorum” dedi.

Mehmet Aslantuğ’la arasının iyi olduğunu söyleyen Onan, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” dedi.