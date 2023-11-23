Arzum Onan oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştı Ünlü oyuncu Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

ensonhaber.com

1993'te Türkiye güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa güzeli seçilen Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşında Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kendisi gibi oyuncu olan Mehmet Aslantuğ'la 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Arzum Onan, oğlu Can'ın 23'üncü doğum gününü sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Tescilli güzel, oğlu ile yer aldığı fotoğrafa, "Tüm güzel mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ederiz." notunu düştü.

"20.11.2000"

Arzum Onan, Can'ın babası Mehmet Aslantuğ ile bebeklik pozuna ise "20.11.2000" mesajını yazdı.