Arzum Onan'dan ayrılan Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı

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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un 27 yıllık aşkına nazar değdi.

Bir dönemin gözde çiftleri arasında yer alan ikili, 27 yıllık evliliklerini 2023'te sonlandırdı.

Can adında bir çocukları olan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, şimdi ise yollarına farklı kişilerle devam ediyor.

Arzum Onan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra; ABD'de yaşayan Orkan Özkan ile yeni bir birlikteliğe başlamıştı.

AŞK ORUCUNU BOZDU

Mehmet Aslantuğ ayrılığın ardından yaklaşık 2 yıl sonra aşk orucunu bozdu.

Ünlü oyuncu, gönlünü psikolog Canan Şahin'e kaptırdı.

Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin, dans ederken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

AŞK DOLU SÖZLER

Mehmet Aslantuğ, aşkını şu sözlerle ilan etti;