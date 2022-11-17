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    Arzum Onan oyunculuğa dönmek istiyor

    1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan, verdiği röportajda oyunculuğa sıcak baktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:26
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    Arzum Onan oyunculuğa dönmek istiyor

    1993’te Türkiye ve Avrupa güzeli seçilen Arzum Onan, mankenliğin ardından oyunculuk yapmış, uzun süre önce de kendini heykel sanatına adamıştı.

    Eski kraliçe, bir dergiye röportaj verdi.

    İşte Onan'ın açıklamalarından ara başlıklar..

    "Çabaladım"

    - Her geçen gün üzüldüğümüz ve korktuğumuz olayların sayısı artıyor. Bu, bize vicdani ve ahlaki değerlerin hızla yok olduğunu gösteriyor.

    - Heykel yaparken geçmişten esinlendiğim, biriktirdiğim birçok duygum ellerimde şekil bulabilir.

    - Güzelim, alımlıyım öyleyse model olmalıyım diye başlamadı kariyerim. Tabii ki bazı çabalarım oldu.

    Arzum Onan oyunculuğa dönmek istiyor #1

    "Çoktan öğrendim"

    - Sosyal sorumluluk projeleri içeren bazı defilelerde podyuma çıkabilirim. Hikayesine göre de kamera önüne yeniden geçebilirim.

    - Tek bir renkten ibaret değilim. Her tür duyguyu barındırıyorum.

    - Fevri davranışların hiçbir şey kazandırmadığını, haklıyken haksız duruma düşürebildiğini çoktan öğrendim.


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