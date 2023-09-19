Arzum Onan'dan tatil pozları 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

ensonhaber.com

Uzun yıllar modellik ve oyunculuk yapan Arzum Onan, son olarak 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmesiyle gündeme gelmişti.

Arzum Onan ise boşanmaya dair tek kelime etmedi. Boşanma sonrasını ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren güzel isim, geçtiğimiz günlerde yeni bir tatil için harekete geçti.

Tatil yaradı

Kız arkadaşlarıyla tatile giden Arzum Onan'ın pozlarına yorum yağdı. Takipçiler; "Kadın yaşlanmıyor", "Ayrılık yaramış", "Ayrılık çok iyi gelmiş" yorumları yaptı.

Mehmet Aslantuğ, geçtiğimiz haftalarda açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Aslantuğ açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı."