Arzum Onan'ın sürpriz misafiri: Esin Moralıoğlu 1990'da mankenler kraliçesi seçilen Esin Moralıoğlu, Arzum Onan'ın doğum gününde ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Başrolünü usta oyuncu Kadir İnanır'ın oynadığı Tatar Ramazan filmlerinde Zeynep rolüne hayat veren ve "Mankenler Kraliçesi" olarak bilinen Esin Moralıoğlu, yıllardır ortalıkta yoktu.

Arzum Onan'ın doğum gününe gitti

Bir dönemin en çok konuşulan ve podyumlarda fırtınalar estiren modeli Esin Moralıoğlu, Arzum Onan'ın doğum gününe katıldı.

Gözlerden uzak yaşayan Esin Moralıoğlu'nun son hali sosyal medyada gündem oldu.

"Doğal halinde kalsaydı keşke"

Esin Moralıoğlu'nun değişimine "Arzum Onan'ın yanında çok yıpranmış kaldı", "Doğal halinde kalsa Arzum gibi olurdu" yorumları geldi.

"Yüzüme botoks yaptırıyorum"

Esin Moralıoğlu, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda "Yüzüme botoks yaptırıyorum. Çünkü çok enerjik ve mimikleriyle yaşayan bir kadınım." demişti.