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Bir dönemin en popüler oryantallerinden Asena, 2017 yılında evlendikten sonra yurt dışına yerleşip mesleğini bırakmıştı.

İşletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirdikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Asena, şu sıralar Türkiye'de.

Eşinin kendisine aldığı arabayla gündeme gelen Asena, gündem oldu.

Ünlü isim Aramızda Kalmasın'a konuşan Asena, eşinin kendisine araba hediye ettiğini söyledi.

Evliliğinden ve eşinden çok mutlu olduğunu dile getiren Asena, "Eşimin bana hediyesi. Babaannemin bir lafı vardı 'Evleneceğin adamın eli de cimri olmasın yoksa gönlü de cimri olur.' O yüzden benim eşim dünyanın en merhametli adamıdır. Eşim çok merhametlidir. Allahıma bin şükürler olsun, böyle bir kocam var." dedi.

"40 MİLYON TL"

Lüks bir markaya ait olan aracın 40 Milyon TL olduğu iddia edildi. Fiyatı herkesi şaşırttı.