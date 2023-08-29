Ashley Graham'dan itiraflar Kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham, daha küçücük bir genç kızken kiloları yüzünden yaşadıklarını anlattı.

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Büyük beden modellikte öncü isimlerden olan Ashley Graham, moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılık hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk modellik anlaşmasını 12 yaşındayken imzalayan Ashley Graham, daha çocuk yaştayken karşılaştığı şeyleri Vogue Almanya'nın eylül sayısı için anlattı.

Moda sektöründeki ilk günlerinde beden ölçülerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılıktan bahseden Ashley Graham, "Birlikte çalıştığım ilk fotoğrafçılardan biri anneme 'Ashley kilo verip 12 bedenden 6 bedene inerse sürekli çalışabilir' demişti." diyerek kendi bedeninden utanması gerektiğinin aklına daha o yaşta kazındığını itiraf etti.

"12 yaşındaydım"

Ashley Graham, daha sonra "O zamanlar 12 yaşındaydım. Bugünlerde genç kızların sosyal medya hakkında nasıl hissettiklerini tahmin edebiliyorum. Ve içine düştükleri bunalımı, yaşadıkları kabusu çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı. Graham, özellikle gençlik yıllarında bedeninden her zaman memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

"Kalçalarımın birbirine sürtündüğünün, göbek yağlarımın kot pantolonumun üzerinden taştığının, kollarımın kız arkadaşlarımdan daha büyük olduğunun çok farkındaydım." diyen Ashley Graham bunları sorun etmeden, kendine güvenerek yaşamak ve çalışmak için yıllarca sektörde büyük bir çaba sergilediğini söyledi.

Ashley Graham, röportajını 'Beden Olumlama' konusunda geleceğe dair taşıdığı umudu anlatarak sonlandırdı.

"Bir beden büyük giyen birinin vücudu hakkında hiç konuşmamanın normal hale geldiği gün. İşte o zaman değişime yönelik bir sonraki adımın nihayet atıldığını bileceğiz." diyen ünlü model, bu konuda öncülerden biri olmanın gururunu taşıdığını da inkar etmedi ve "Kadınlar için yolu ben açtım ve hala da açmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.