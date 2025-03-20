Aşıklar planı yaptı! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya Türkiye'yi terk ediyor iddiası

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Rekabet Kurumu’nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturması kapsamında çift ifadeye çağrılmış ve banka hesapları incelenmeye alınmıştı. Mert Demir’in bir iş insanıyla ilişki yaşadığı ve bu durumu gizlemek için Serenay Sarıkaya ile 5 milyon dolar karşılığında aşk yaşadığı iddiaları olay olmuştu.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı sevgilisi Mert Demir'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde bir mekanda eğlenirken görüntülenen çiftin Türkiye’yi terk etme kararı aldığı ve yalnızca iş için ülkelerine geleceği öğrenildi.

"REKLAM DEĞİL AŞK"

Reklam aşkı söylentileri sonrası uzun süre sessiz kalan Mert Demir, eleştirilere sert çıkmış ve “Sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor. Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim, aşık olduğum bir işin içindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları herkesin kendi hayatında deneyimlemesini diliyorum.” demişti.