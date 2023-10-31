Aşk belgelendi! Devrim Özkan'dan Galatasaraylı Lucas Torreira ile fotoğraf geldi Yıldız futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, bugün aşklarını ilan etti. İki isim de birbirleriyle olan karelerini paylaşarak kalp ve seni seviyorum notu ekledi.

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Magazin ile spor dünyasında sürpriz aşklar yaşanıyor.

Gözler bir süredir, oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira'da.

İkili, sık sık eğlencelerde bir araya gelse de aşk henüz belgelenmemişti.

"Seni seviyorum küçük manito"

Kısa süre önce Özkan, kendisine gelen çiçekleri, üzerinde yazan notu takipçileriyle paylaşmıştı.

Notta,“Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük manito. Hayatımın aşkısın.” ifadeleri yer aldı.

Aşk pozları geldi

Bunun üzerine magazin ve futbolseverler heyecanlandı ve çiftten gelecek paylaşımı bekledi.

Bugün ise iki isimden de ayrı ayrı pozlar geldi ve aşk belgelenmiş oldu.

İki aşıktan kareler

Özkan, Torreira'lı fotoğrafını kalp koyarak paylaştı.

Futbolcu ise paylaştığı kareye, "Seni seviyorum." notu ekledi. Böylelikle Özkan, Galatasaraylıların belgeli olarak yengesi olmuş oldu.