Aşk-ı Memnu karesi oyuncularından 14 yıl sonra yeni kare! Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya bir arada

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'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Adnan', 'Bihter' ve 'Nihal' karakterine hayat veren Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Hazal Kaya, Kenan Doğulu konserinde buluştu.

14 YIL SONRA

14 yıl sonra bir araya gelen 3'lü fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Paylaşılan kareler, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, “Bu fotoğrafı görünce eskiye gittim”, “Behlül’ü (Kıvanç Tatlıtuğ) tarihe gömmüşler”, “Nihal (Kaya) her an bayılabilir” ve “Bu buluşma bizi çok mutlu etti” gibi binlerce mesaj gönderdi.