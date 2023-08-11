Aşk-ı Memnu setinde çekilen fotoğraf, yıllar sonra ortaya çıktı Aşk-ı Memnu dizisinden daha önce görülmemiş bir kamera arkası görüntüsü, set fotoğraflarını yayınlayan Şinasi Serçe tarafından paylaşıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, reyting rekorları kırdı. Finaliyle televizyon tarihine damga vuran dizi, yaz aylarında tekrarlarıyla ekrana geliyor. Tekrarlarıyla bile rekor kıran dizinin başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya paylaştı. Rekor kıran dizi yıllar geçmesine raümen konuşulurken, setten paylaşılan bir kare ise sosyal medyada gündem oldu. Yıllar sonra set arkasından kare geldi Zaman zaman "Aşk-ı Memnu"ya ait kamera arkası görüntülerini, set fotoğraflarını yayınlayan Şinasi Serçe, yine diziden daha önce görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı. Yayınlanan fotoğrafta dizide "Adnan Ziyagi"'i canlandıran Selçuk Yöntem, "Behlül"e hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ ve "Bihter"i oynayan Beren Saat yer alıyor. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aşk-ı Memnu" dizisi, 2008-2010 yılları arasında izleyiciyle buluştu.