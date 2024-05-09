Aşk-ı Memnu'nun Adnan'ı Selçuk Yöntem ve Nihal'i Hazal Kaya buluştu! İkilinin yeni karesine yorum yağdı Fenomen dizi "Aşk-ı Memnu" dizisinde baba kızı oynayan Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya bir araya geldi.

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Tekrar bölümleri bile hala reyting rekorları kıran başrollerini Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın paylaştığı "Aşk-ı Memnu" dizisi, yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

Bu defa Aşk-ı Memnu'da baba-kızı oynayan Selçuk Yöntem ile Hazal Kaya gündem oldu.

Dizi bitse de dostlukları devam eden iki meslektaş Yöntem ve Kaya bir araya geldi. İkilinin birlikte verdiği pozu Selçuk Yöntem, takipçileriyle paylaştı.

"Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi"

Dizide "Adnan Ziyagil" karakterini canlandıran Selçuk Yöntem, eski rol arkadaşına sarıldığı kareye "Her buluşmamızda sanki çekimin ilk günü gibi." notunu düştü.