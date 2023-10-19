Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut'un dikkat çeken değişimi Aşk-ı Memnu'da Cemile'nin büyük aşkı Beşir'in yani Baran Akbulut'un son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Yıllar önce yayınlanan, hala tekrarları reyitng rekorları kıran efsane dizi Aşk-ı Memnu oyuncuları gündemden düşmüyor.

'Beşir' değişti

Yıllar içindeki değişimleriyle sık sık konuşulan oyuncular yine sosyal medyada konuşuldu. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinde canlandırdığı 'Beşir' karakteriyle tanınan Baran Akbulut'un son hali dikkat çekti.

Eski halinden eser kalmadı

Aşk-ı Memnu dizisinde bütün sırları bildiği halde susmayı tercih eden sonrasında da genç yaşta hastalanıp hayatını kaybeden Beşir karakterini canlandıran Baran Akbulut'un, eski halinden eser kalmadığı göründü.

Beşir’in son halini gören Aşk-ı Memnu hayranları, fotoğraflara yorum yağdırdı. "Cemile bile bu kadarını tahmin edemezdi", "Kaybettiğin Beşir'e dön bir bak Nihal", "Bihter' Behlül'ü bırakır" yorumları yapıldı.