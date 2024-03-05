Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i Hazal Kaya'dan itiraf! "Bayılma hastası oldum" Başarılı oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile katıldığı YouTube programında, bayılma hastalığı olduğunu açıkladı.

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Hazal Kaya ile meslektaşı Ali Atay, 2019'da evlenmiş; aynı yıl içinde anne-baba olmuştu. Evliliğin ilk yılında oğulları Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise kızları Leyla Süreyya'yı kucaklarına aldılar.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Hazal Kaya ve Ali Atay, özel hayatlarına ilişkin çok samimi açıklamalarda bulundu.

'Bayılma hastalığı'

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı karakter Nihal gibi bayılma hastalığı olduğunu söyledi.

'Nihal gerçekmiş'

Yıllar önce canlandırdığı ve hafızalara kazınan Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin de sürekli bayılmasına gönderme yapan Kaya, 'Nihal'in laneti geldi bayılma hastası oldum.' deyince Ali Atay da 'Nihal gerçekmiş.' dedi.